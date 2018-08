Zuschauen vom Rande des Open-Air-Kinos in Düsseldorf 2018

Düsseldorf Schlechter Winkel, mieser Sound, gute Stimmung: Am Rande des Open-Air-Kinos im Düsseldorfer Rheinpark schauen auch zufällige Besucher zu. Es gibt drei Sorten solcher Zaungäste.

Wenn die sinkende Sonne den Himmel über dem Rhein pink färbt, dann schlendern sie über die Rheinterrassen in Richtung Open-Air-Kino. Sie gehören nicht zu den Leuten, die mit hoch erhobenen Karten durch den hell erleuchteten Kino-Eingang geschleust werden. Statt die Gittertreppe zum Eingang hinunterzusteigen, bleiben sie oben an der Mauer, setzen sich, strecken ihre Beine – und warten.

Sie sind auch für den Film an das Rheinufer gekommen, aber sie sind Zaungäste, und ihr Kinobesuch ist inoffiziell und kostenlos. Ihre Besetzung wechselt jeden Abend, je nach Film. Drei Sorten Zaungäste gibt es: Da sind die wahren Fans, die Profi-Zaungäste. Sie kommen, weil sie diesen Platz lieben, sie bringen Decken mit und Kissen und Plastiktüten. Sie klettern um die Fahrräder und auf die sonnengewärmte Mauer, lassen bis zum Filmbeginn ihre Beine baumeln. Sie stellen Campingstühle auf, die Kühltasche mit Bier zwischen sich, und knabbern an ihren Müsliriegeln.

Und schließlich sind da die unfreiwilligen Zaungäste. Das sind die, die eigentlich lieber woanders wären, die Herren der Parkplatzschranke, die gezwungenermaßen bis zum Filmende an ihrem Platz verharren müssen. Die auf den Feierabend warten, und langsam an der Filmlänge verzweifeln, bis sich einer von ihnen vor dem Parkhäuschen aufbaut und von der Leinwand fordert, sie solle „mal hinne“ machen.

Die Profis lachen darüber, und irgendwie ist das Warten für die Parkplatz-Arbeiter dadurch weniger schlimm. Sie haben ja Zuschauer, Leidensgenossen, und so lachen sie mit. Dann gibt einer von der Mauer durch, wie viele Minuten Film verbleiben. Zwischen den Zaungästen herrscht Harmonie. Sie verbindet, dass sie keine Sushi- und Pommes-Stände als Ambiente benötigen, dass sie ohne den Luxus auskommen, den das Open-Air-Kino seinen Besuchern bietet. Und doch sind die Zaungäste auf und an der Mauer die Zaunkönige des Freiluftkinos.

Untertitel sind nicht zu erkennen, vielleicht gibt es keine, vielleicht sieht man sie bloß nicht. Aber was die Russen in „Shape of Water“ sagen, kann sich der Zuschauer zusammenreimen. Der Film spielt schließlich im Kalten Krieg, in den USA, es geht um den Wettlauf ins All. Deshalb hören die Zaungäste nach einer Weile Russisch und hören auf, sich nach den Untertiteln zu recken.