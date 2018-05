Düsseldorf: Zuckerguss und Kraftmeierei

Düsseldorf Der französische Pianist Lucas Debargue gab ein Konzert im Robert-Schumann-Saal.

Debargue ist einer der neuen Sterne am Pianistenhimmel, mit dem Klavierfestival Ruhr kommt ein 27-Jähriger in den Schumann-Saal, der eine ganz andere Biografie mitbringt als all die anderen. Spät, mit elf, hat der Franzose zu üben begonnen, erst mal in der Band gespielt, rumgejazzt, Literatur studiert, bevor er die richtige Lehrerin fand, beim Tschaikowski-Wettbewerb 2015 "nur" den vierten Platz, aber die Herzen der Kritiker und die Gunst des einflussreichen Dirigenten Valery Gergiev gewann. Jetzt ist Debargue zum zweiten Mal beim Festival, der Saal ist ziemlich voll, das Programm rein polnisch. Chopin, Szymanowski. Dicke Brocken.