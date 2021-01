Vorschau auf Hebbel-Drama : Am Nullpunkt der Gefühle

Am Nullpunkt der Gefühle

Lea Ruckpaul als Kriemhild (vorne) und Minna Wündrich als Brunhild spielen in Hebbels "Nibelungen" im Düsseldorfer Schauspielhaus. Foto: Thomas Rabsch

Im geschlossenen Theater warten mehrere fertige Inszenierungen auf ihre Premiere. Das vierte Zoom-Meeting der Schauspielhaus-Freunde gab einen Einblick in "Die Nibelungen. Kriemhilds Rache".

Damit spielte der Chefdramaturg des Schauspielhauses auf die Inszenierung "Die Nibelungen.Kriemhilds Rache" von Friedrich Hebbel an, Thema beim vierten Zoom-Gespräch auf Einladung der Freunde des Schauspielhauses in Kooperation mit der Rheinischen Post. Zugeschaltet waren die Protagonistinnen Lea Ruckpaul (Kriemhild) und Minna Wündrich (Brunhild) sowie aus Berlin Regisseur Stephan Kimmig.

Proben Der Theaterbetrieb geht trotz Schließung weiter. Minna Wündrich erarbeitet momentan die Rolle der Elisabeth in Schillers "Maria Stuart", Lea Ruckpaul probt für "Kleiner Mann ‒ was nun?" von Hans Fallada.

Lea Ruckpaul ist in dieser Fassung auch Autorin. Sie schrieb ein Nachspiel und versah es mit stark feministischen Akzenten. "Ich war beeindruckt von Form und Stil ihres Textes", sagte der Regisseur. "Er ist wütend, er tut weh, er ist nicht leicht zu verdauen." Aber ganz in Kimmigs Sinn. Aus einem großbürgerlichen Haushalt stammend, habe er viel Gewalt erlebt, könne schlecht mit männlich dominierten Hierarchien umgehen. "Da wurde ein Gift in einen eingepflanzt. Wird es wie hier mit Mythen kombiniert, muss man es bekämpfen und dem fulminanten Auslöschungsfuror etwas entgegensetzen."