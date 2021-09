Hörabend in der Neanderkirche : Wenn Beethoven Fußball gespielt hätte

Wolfram Goertz auf der Kanzel der Neanderkirche. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf RP-Musikredakteur Wolfram Goertz gestaltete den Hörabend „Elise im Mondschein – ein Beethoven-Special“ beim Düsseldorf-Festival in der Neanderkirche.

Von Claus Clemens

Letzten Samstagabend auf der Bolkerstraße. Fast wie früher, konnte man meinen: dichtes Gedränge, anschwellender Lärm, Schaulaufen der Schönen und Vergnügungssüchtigen. Wenn da nicht, auf der Höhe der Nummer 36, eine kleine, aber feine Spur abgebogen wäre. In Hinterhoflage, als Biergarten getarnt, lockte dort die Neanderkirche erstaunlich viele Menschen zu einem Vergnügen besonderer Art. Für einen „Hörabend“ nahmen sie gern die nicht besonders bequemen Reihen des Bethauses in Kauf. So wie sie das vor der Pandemie beim Düsseldorf-Festival seit vielen Jahren taten.

„Ich habe Sie unendlich vermisst“, hieß es dann endlich von Wolfram Goertz. Die Auftritte des Musikredakteurs der Rheinischen Post sind ein fester Bestandteil des Festivals und immer schnell ausverkauft. In gut anderthalb launigen Stunden präsentiert er legendäre und vergessene Aufnahmen zu einem Komponisten der Klassik oder Neuzeit. „Elise im Mondschein – ein Beethoven Special“ war letztes Jahr der Epidemie zum Opfer gefallen. Macht nichts, sagte Goertz, das Programm kann bleiben, denn Beethoven ist zeitlos aktuell.

info Der Hörabend wird noch einmal wiederholt Zweiter Termin Der Beethoven-Hörabend mit Wolfram Goertz findet auch am Montag, 13. Septeember, 19 Uhr, in der Neanderkirche statt. Es gibt noch einige Restkarten. www.duesseldorf-festival.de

Während viele draußen auf Großbildschirmen verfolgten, wie die Spieler von Bayern München ihre Gegner von RB Leipzig ratzfatz demontierten, bestieg der Musikjournalist die Kanzel der Neanderkirche. Demontieren wollte auch er, aber mit gehörigem Respekt und gleichsam in höherem Auftrag. Denn von unten in Rot angestrahlt, wirkte die Kanzel im Dante-Jahr wie der Gipfel eines Läuterungsbergs. Ein Purgatorium also, bei dem der große Komponist Ludwig van Beethoven von allem falschen Tand gereinigt wurde. Nach dem Purgatorium kommt bekanntlich das Paradies, in diesem Fall die reine Musik des Genies.

Wie sehr aber Läuterung und Er-läuterung miteinander verbunden sind, wie sehr die Hörer gerade auf diesen vergnüglichen Teil des Programms gespannt waren, zeigte sich auch bei Goertz’ Beethoven-Special. Ob der Komponist seine siebzig Skizzenbücher im Freien füllte oder in einer der sechzig Wohnungen, in die er während seines Lebens umzog. Ob seine Schwerhörigkeit eine Behinderung oder gar einen Vorteil bildete. Oder ob Chuck Berry mit dem Evergreen „Roll over Beethoven“ wirklich nur seinen Frust darüber verarbeitete, dass Schwesterchen Lucie ständig das einzige Piano der Familie in Beschlag nahm. Immerhin gehört der Titel aus dem Jahr 1956 zu den 50 Musikstücken, die die Library of Congress als Nationales Erbe in ihren Beständen führt.

Als es dann von der Kanzel hieß „Knofi, fahr ab!“ und Chuck Berrys Rock ’n‘ Roll die Aerosole der Kirchenhalle in unkontrollierbare Schwingungen versetzte, wären nicht wenige gern aus den engen Bänken zum Tanzen in den Altarraum gewechselt.

Wolfram Goertz, seit Jahrzehnten in dieser Zeitung für die Musik verantwortlich, hat keine Scheu vor Ohrwürmern oder Evergreens. Wohl aber großen Respekt vor Dirigenten wie Hermann Scherchen, der als einer der ersten Künstler Beethovens Metronomangaben ernst nahm. Als es darum ging, Scherchens mit dem Orchester der Wiener Staatsoper aufgezeichnete Sinfonie Nr. 3 („Eroica“) einzuspielen, durfte das Publikum über die Länge der Aufnahme entscheiden. Das Ergebnis war keine Überraschung: Man wollte alles hören.