Privatkonzert als Hauptgewinn Kamrad rockt das Wohnzimmer

Mittwochabend in einer WG in Unterbilk. Minütlich klingelt es an der Tür. Ein Hallo hier, eine Umarmung dort. Die Küche prallgefüllt mit jungen Menschen, im Flur ein ähnliches Szenario. Dicht an dicht stehen sie – ein Durchkommen ist nur mit eingezogenem Bauch möglich. Mittendrin Katrin. Sie ist die Gewinnerin des San Hejmo Adventskalenders, dessen Hauptpreis ein Wohnzimmerkonzert mit dem Singer/Songwriter und „I Believe“-Interpreten Kamrad ist.