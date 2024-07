Jazz und Weltmusik im Hofgarten So swingt der Globus

(RP) In diesem Sommer belebt die Konzertreihe „Jazz im Hofgarten“ abermals den Musikpavillonzwischen Schauspielhaus und Schloss Jägerhof in Düsseldorf. Das traditionsreiche Format bietet nun – im 47. Jahr – an vier Samstagen in Folge (stets um 15 Uhr) zeitgenössischen Jazz und Musik aus aller Welt, alles bei freiem Eintritt und unter freiem Himmel. Diese Konzertreihe – organisiert von der „Jazz Schmiede“ in Kooperation mit dem „Eine Welt Forum“ – ist eine Institution im Kulturkalender der Stadt und wird unterstützt durch das Kulturamt und die Bezirksvertretung Stadtbezirk 01.