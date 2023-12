Buchpreisträger las im Kuppelsaal der Deutschen Bank Wenn Gaming zum Zufluchtsort wird

Im gleichnamigen Hollywoodfilm von 2009 sah man sie zum ersten Mal, diese Spielfanatiker einer virtuellen Welt, wie sie mit ihren spinnenflinken Fingern ihre Konsolen traktierten. Aber auch in dieser von Schachinger gelesenen Szene keine Spur von „Gamer“-Fiebrigkeit. Vielmehr sprachliche Virtuosität im Umgang mit dem Insider-Jargon der virtuellen Killer-Maschinerien. „Indem der Autor sich und uns die Gamingwelt als Zufluchtsort vorm bildungsbürgerlich-reaktionären Mief ausmalt, zeigt er: Freiheit ist möglich – vor allem da, wo man sie am wenigsten vermutet.“ So heißt es in der Begründung der Buchpreis-Jury.