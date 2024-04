Stephan Schäfer in der Mayerschen Buchhandlung Im Nu auf der Bestsellerliste

Den Beginn des Romans macht ein Sprung ins kalte Wasser. An einem einsamen See irgendwo in Deutschland. Kein besonderes Risiko für jemanden, der sein „Seepferdchen“ im Haifischbecken des Literaturbetriebs bestanden hat. Dann aber die Überraschung: Ein anderer Mann zieht bereits im Wasser seine Bahnen. Er begrüßt den Erzähler als Gesinnungsfreund, lädt ihn in sein Haus, will alles über ihn wissen. Aus einem flüchtigen Kennenlernen entwickeln sich ernste, schöne Gespräche, die über vielen Stunden gehen und die Essenz des schmalen Buchs ausmachen.