Ibsen-Stück feiert in Düsseldorf Premiere Verknallt in Figuren

In seiner kurzen Zeit am Schauspielhaus füllt Heiko Raulin bereits drei herausragende Rollen aus. Seit Herbst 2023 im Ensemble, beeindruckte er zunächst als knallharter Landvogt Gessler in Schillers „Wilhelm Tell“. Danach musste er als trauriger Held Alfred Ill in Dürrenmatts „Der Besuch der alten Dame“ für eine Jugendsünde bitter büßen. Als „Peer Gynt“ steht er nun an der Spitze eines besonderen Theaterprojekts, das am 12. Januar Premiere feiert. Denn in ihrer Inszenierung hat Regisseurin Bernadette Sonnenbichler verschiedene Vorlagen von Hendrik Ibsens Drama genutzt. „Deutsche Fassung von Peter Stein und Botho Strauß unter Verwendung der Übersetzungen von Christian Morgenstern und Georg Schulte-Frohlinde“, heißt es im Programm. Klingt sperrig, sei aber einfach zu erklären. „Sie hat den Peer quasi auseinandergeschnitten und daraus ein neues Stück geschrieben, trotzdem bleibt alles Ibsen pur“, versichert der Schauspieler.