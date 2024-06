Melanie Schrader und Hamed Shahi „Eine Stadt mit Musik ist viel schöner und lebenswerter“

Shahi Dass Popkultur und Popmusik von der Politik gleichgestellt werden mit klassischer Musik. Dass wir bei Fördergeldern auf Augenhöhe kommen. Dass wir dieselbe Infrastruktur haben, wie die Kölner sie haben. Ein Wort zum Neubau der Oper: Ich glaube, dass wir alle dankbar sind, in der Lage zu sein, so viel Geld zu investieren. Aber ich finde es wichtig, dass ein Haus für alle Musikrichtungen gemacht wird. Wir brauchen eine neue Konzerthalle in Düsseldorf. Wenn ich in der Tonhalle einen Termin anfrage, bekomme ich drei Termine fürs gesamte Jahr 2025. Ich will Kruder und Dorfmeister nach Düsseldorf bringen. Aber ich kriege keinen Termin. Und das ist ein Problem in Düsseldorf: Wir haben keine Plattform.