Wie die Künstlerin Tita Giese eine Stadt erblühen lässt Eine Säulenhalle nur aus Pflanzen

Die Künstlerin Tita Giese wurde am 21. August 1942 in Nördlingen geboren. Sie studierte an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg, anschließend an der Düsseldorfer Kunstakademie. Seit 1978 gestaltet sie Pflanzenlandschaften und Kunstprojekte mit Pflanzen besonders in Innenstädten.

Ihre Projekte (eine Auswahl) 1980: Pflanzenstreifen und -Inseln auf der Berliner Allee in Düsseldorf (wegen Straßenumbau im Herbst 2012 entfernt); 1994: Düsseldorfer Flughafen (durch Brand zerstört); 2000: Pflanzenprojekt, Hamburger Deichtorhallen; 2002: Hängemde Gärten in München; 2007: Mittelamerikanische Verkehrsinseln Stresemannplatz in Düsseldorf; 2009: Farnschluchten Basel;