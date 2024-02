Matthias Deutschmanns teuflisch gute Beratung im Düsseldorfer Kommödchen Der Sachverständige fürs Satirische

Wenn er nicht gerade textet oder mit seinen Programmen unterwegs ist, spielt Matthias Deutschmann Schach. Darin wurde er nicht nur Badischer Jugendmeister 1977 und trat in der Schachbundesliga an, er leiht seit 1996 dem „sprechenden Schachprogramm“ Fritz auch seine sonore Stimme. Ob es am Schach oder am Cello liegt, dass ihn scheinbar nichts aus der Ruhe bringen kann? Deutschmanns teuflisch satirische Bestandsaufnahme blieb trotz der Triggerwarnung am Beginn des Abends, dass „dieses Programm Mikroaggressionen enthält“, unaufgeregt. Dafür trafen seine Pointen oft einen wunden Punkt, der das Publikum zwischendrin zu ungläubigen Ohs und Ahs hinriss. „Ich mag es, wenn die Emotionen zu mir auf die Bühne branden“, kommentierte Deutschmann.