Neues Album der Düsseldorfer Band Oh Henry Düsterrock von Frohnaturen

Info Die neue EP "Oh" (Wolverine Records) ist seit Ende Mai in drei Vinyl-Farben im Handel und auf allen Streaming-Plattformen erhältlich. Die nächsten Oh Henry-Konzerte stehen an am 13.7. Oberhausen, Druckluft, 26.9. Wermelskirchen, 11.10. Wuppertal. oh-henry.de