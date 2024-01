Gefeiertes Konzert des Wunderkindes im Robert-Schumann-Saal Kevin Chens feiner Umgang mit Tonarten

Einst als Wunderkind ausgerufen, weil er bereits mit acht Jahren sein Orchesterdebüt gegeben und erste Kompositionen vorgelegt hatte, tritt Chen in Düsseldorf mit ernster Miene und nahezu sachlicher Haltung an den Flügel: ein junger Meister, dem alles an der Musik und nichts an Zurschaustellung liegt. Nach spektakulären Siegen beim Concours de Genève und beim Internationalen Arthur Rubinstein Wettbewerb in Tel Aviv studiert er seit Oktober 2023 bei Arie Vardi in Hannover.