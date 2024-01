Düsseldorfer Schauspielhaus startet Modellprojekt Dramatisch, schön und klimaneutral

Gesagt, getan, und mit Regisseurin Bernadette Sonnenbichler gab es auch sofort eine „Freiwillige“. Nun ist ein Theater nicht nur das, was der Zuschauer allabendlich auf der Bühne zu sehen bekommt, sondern ein Schiff – und bei einem so großen Haus wie in Düsseldorf ein Tanker. Mit rund 400 Beschäftigten vor, auf und hinter der Bühne mit all den Werkstätten und Betrieben. Die erste „Klima-Probe“ zu „Peer Gynt“ fand darum an einem langen Tisch statt, an dem alle Beteiligten überlegten, wo, wie und wieviel Energie in ihrem Umfeld eingespart und somit Kohlendioxid-Ausstoß verringert werden könnte. Man kennt das: Wenn erst einmal alle alles auf den Tisch legen, kann es heikel werden.