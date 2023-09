„W.E.S.“-Premiere in Düsseldorf Großes Publikum feiert neue Web-Serie im Bambi

„Ich hatte den Point of no Return bereits überschritten und überlegte nur noch, wie ich die Einzelteile nach Remix-Art zu einem Film zusammenschneiden konnte“, so Vujcic. „Es war, als wenn man aus dem Urlaub kommt und ein paar Freunde kommen zu Besuch, man holt zunächst Reste aus dem Kühlschrank, dann kommen immer mehr Leute und schließlich geht man noch zur Tanke, um alle bewirten zu können“, beschrieb er das etwas abenteuerliche Making-Of seines Films.