Düsseldorf: Weltreise durch Oberbilk

Düsseldorf Das Künstlerkollektiv Matthaei & Konsorten hat einen Audio-Rundgang für Oberbilk entworfen. Mit dem Smartphone kann man sich durchs Viertel leiten lassen und die dortige Migrantenkultur erleben. Ein Selbstversuch.

Los geht's an der Eisenstraße, die wegführt vom Bahnhof. Die Vögel zwitschern, es ist warm. "Genau hier kommen seit über 100 Jahren immer wieder neue Menschen an", sagt eine Stimme aus meinem Smartphone: "Stell dir vor, du wartest hier auf einen alten Freund, der aus dem Bahnhof kommt. Du möchtest ihm von deinem neuen Leben erzählen. Wirst du stolz darauf sein?"

Oberbilk ist eine Arrival City für alle, die in Düsseldorf Arbeit und ein neues Leben suchen, behauptet das Künstlerkollektiv Matthaei & Konsorten in seinem Audio-Rundgang fürs Smartphone, den es mit dem Forum Freies Theater konzipiert hat. Das Viertel rund um Ellerstraße und Industriestraße ist ein Schmelztiegel für die marokkanische Community und Migranten aus anderen Teilen der Welt und ihre Nachkommen. Während ich an Supermärkten mit Gemüse und frischem Obst vorbeilaufe, spielt mein Handy ihre Musik, zum Beispiel Gesang auf Tamazigh oder Berberisch. "Kennst du doch, sprechen ja nur 25 Millionen Menschen", sagt die App.

Ich lausche den Geschichten der Menschen, die dort leben. Sie erzählen vom Auswandern und Einwandern, Ankommen und Einleben, von kulturellen Problemen und Konflikten in der Familie. "Meine Mutter hat immer gearbeitet, nie krank gemacht, auch wenn sie krank war", sagt eine Frauenstimme. Sie reden viel über die harte Arbeit, mit der sie sich identifizieren, von der Chance auf Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Von Eltern, die ihre Kinder dazu anhalten, eine ordentliche Ausbildung oder ein Studium zu absolvieren. Und von dem Leben in dem Viertel, das von Tradition und Umbruch erzählt. "Das Viertel hat die Menschen gewählt", sagt einer. Der Rundgang bietet einen anderen Blick auf das in Verruf geratene Viertel an.