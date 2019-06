Summer School : Brasiliens Favela-Tänzer proben für das Weltkunstzimmer

Düsseldorf Die Angst vor dem Anderen ist ein Phänomen der heutigen Zeit. Vor allem Populisten benutzen sie als politisches Instrument. In Brasilien wie in Deutschland ist eine antidemokratische und diskriminierende Politik auf dem Vormarsch.

Dazu hat sie mit Ben Riepe eine weltweit aktiven Düsseldorfer Choreographen eingeladen, ein Tanzstück mit brasilianischen Tänzern zu erarbeiten. So soll die Entstehung des Stückes „Medo/Angst“, das im Juli im Rahmen des Asphalt-Festivals in Düsseldorf ausgeführt wird, gezeigt werden, zum Beispiel in offenen Proben und Gesprächen mit den Performern. Das Casting und erste Proben fanden noch in Salvador statt, nun leben und proben die sechs brasilianischen Performer im Weltkunstzimmer. „Die Tänzer sind alle aus der Peripherie, das was man früher Favela nannte“, sagt Ben Riepe, der zwei Monate in Salvador recherchierte. Für sie sei es sehr wichtig, dass sie in Deutschland als schwarze, homosexuelle Männer aus dem Armenviertel eine Sichtbarkeit bekommen, die ihnen im immer konservativeren Brasilien verwehrt bleibe.