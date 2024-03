Das plant die neue Leiterin des Düsseldorfer Literaturbüros „Ich will dem Nachwuchs eine Öffentlichkeit geben“

Düsseldorf · Sie studierte in Hildesheim „Kreatives Schreiben“, arbeitete fürs Goethe-Institut in New York und war zuletzt Programmleiterin im Literaturhaus Rostock. Ab Juni wird Emily Grunert das Düsseldorfer Literaturbüro NRW leiten.

01.03.2024 , 07:00 Uhr

Wird im April die Leitung des Literaturbüros NRW in düsseldorf übernehmen: Emily Grunert. Foto: Jessica Bröckl

Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion