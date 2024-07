Der Sprayer und Zeichner Harald Naegeli Ein bisschen kriminelle Energie

Es soll bei einem seiner vielen Ausstellungsbesuche passiert sein – vor einer Collage von Kurt Schwitters. Wie alle anderen Besucher ließ sich Harald Naegeli vom Bildrätsel verzaubern, bis ihn aus dem Werk jemand geradewegs anzuschauen schien. Till Eulenspiegel war es, der hinter der geometrischen Komposition hervorschaute, ihn diabolisch und schalkhaft in den Blick nahm. In diesem wundersamen Moment soll es also um Harald Naegeli geschehen sein. Jedenfalls wurde Till fortan zum treuen Begleiter des Schweizer Künstlers. Und als dieser wütend durch die aufgeräumten Betonlandschaften moderner Städte ging, habe sich Till Eulenspiegel teuflisch zu Wort gemeldet: „‚dann ist vielleicht eine kleine sprayzeichnung gefällig‘, flüsterte mir eulenspiegel ins ohr, drückte mir die dose in die hand, gab mir einen freundlichen klaps auf die schultern und verschwand.“