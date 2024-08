In Düsseldorf hat Oswald Egger eine Fangemeinde Fasziniert vom Abenteuer der Sprache

Natürlich waren alle aus dem Häuschen, als vor gut einem Monat die Akademie für Sprache und Dichtung ihren neuen Büchner-Preisträger bekanntgab. Weil in diesem Jahr mit Oswald Egger nicht nur ein unerschrockener Spracherkunder geehrt werden soll, sondern auch ein Dichter aus dem Rheinland – genauer von der ehemaligen Raketenstation Hombroich bei Neuss, wo der 61-Jährige lebt und dichtet. Seine Fangemeinde aber ist in Düsseldorf, im Heine Haus an der altstädtischen Bolker Straße. „Gefühlt hat Oswald Egger alle seine Bücher bei uns im Heine Haus vorgestellt“, so Buchhändler Rudolf Müller. Egger sei jedenfalls so oft wie kaum ein anderer Schriftsteller dagewesen. „Und jede Lesung war ein Erlebnis.“