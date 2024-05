Ausstellung im K21 Wang Tuo erhält den Global Art Award

Viele Fragen bleiben offen, das ist das Gute in dieser Parabel. Vielleicht können wir ja wie die Chinesen im Video unserer Geschichte gar nicht entkommen. Für unser System spricht immerhin, dass wir im Westen derlei Fragen stellen können. In Peking wäre dies vorerst unmöglich. Tao lebt zwar in Peking, aber er brachte sein Werk in Hongkong heraus.