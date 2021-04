Vortrag im Schauspielhaus : Wie die Coolness in die Welt kam

Das „Kollektiv Schwarzes Haus“ lud zu einem Online-Vortrag zum Thema „Birth of the Cool“ ein. Das Format soll künftig regelmäßig stattfinden.

Das „Kollektiv Schwarzes Haus“ organisiert regelmäßige Kulturreihen und nutzt das Düsseldorfer Schauspielhaus als Plattform, um mit anderen (schwarzen) Menschen zu netzwerken und ins Gespräch zu kommen. Nun startete das „Schwarze Haus“ eine neue Reihe „Black Culture“ mit einer performativen Lecture zum Thema „Birth Of The Cool“ von Feven Keleta. Die Bloggerin und Journalistin nahm per Zoom die Zuschauer mit auf eine (Zeit)reise, um ihnen die Entstehung des Begriffs „cool“ in Zusammenhang mit seiner weltweiten Bedeutung näher zu bringen.

Zwölf verschiedene Bedeutungen des Begriffs listet das Online-Wörterbuch Merriam-Webster zu dem Begriff „cool“ auf. Coolness als Zustand wird in gegenwärtigen Kulturen mit Kontrolle, aber auch Gelassenheit gleichgesetzt. Keleta zitiert den Musikkritiker Carl Wilson, der die Coolness als Schutzschild bezeichnet, „um in einer rassistischen Gesellschaft zu überleben“. Coolness als Ausdruck von Kultur und Ästhetik zeigt sich in Sprache, Kleidung, Bewegung und natürlich in der Musik. Nicht zufällig heißt Miles Davis' berühmtes Album „Birth of the Cool“. In den 1920er Jahren, in der Great Migration, als die ehemaligen Sklaven in den Norden der USA zogen, entwickelten sich in den Großstädten Blues und Jazz. Vorläufer gab es bereits in New Orleans. Die Schwarzen spielten die Musik, (auch) um Weiße zu unterhalten.