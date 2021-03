Vor der Premiere der Rheinoper : Mit Romeo und Julia ins Labor

Szene aus der Kammeroper "Romeo und Julia". Foto: Hans Jörg Michel

Boris Blachers Kammeroper "Romeo und Julia" ist ab 17. April in einer Neuproduktion der Rheinoper über die Streaming-Plattform "Operavision" zu sehen. Der Komponist verdichtete die Tragödie auf ein einstündiges Werk.

Langsam fährt die ganz in Weiß gekleidete Julia aus einer Luke im Bühnenboden nach oben ins Licht. Romeo ist nicht zu sehen. Sollte er aber, gleichzeitig mit ihr, nur auf der anderen Seite. Seine Luke bleibt jedoch wegen einer technischen Panne verschlossen.

So kommt es, dass die akribisch geplante Aufzeichnung der Probe zu "Romeo und Julia" von Boris Blacher nach nur zwei Minuten ins Stocken gerät. Es steht viel auf dem Spiel, doch alle behalten die Nerven, bis der Defekt nach einer Stunde behoben ist. Der Conferencier, mit roten Locken, hohem Kragen und historischem Gewand eine Kopie von Queen Elisabeth I., klettert erneut auf die Bühne.

info Der Stream bleibt sechs Monate abrufbar Premiere Am 17. April um 19 Uhr präsentiert die Deutsche Oper am Rhein die Neufassung von Boris Blachers Kammeroper "Romeo und Julia" über die europäische Streaming-Plattform "Operavision". Begleitet wird die Online-Premiere von einem Live-Chat mit Regisseur Manuel Schmitt und Dramaturgin Anna Grundmeier. Die Oper wurde in Duisburg aus sieben Kamera-Perspektiven aufgezeichnet. Bildregisseur ist Friedrich Gatz, die musikalische Leitung hat Christoph Stöcker. Streaming Das Stück bleibt sechs Monate lang kostenfrei abrufbar. www.operavision.eu

Er kauert nieder und berührt den Vorhang, der sich hebt und die Ausstattung von Heike Scheele sichtbar macht: hölzerne Gerüste und eine umlaufende Galerie, in die acht Türen münden. Aus ihnen tritt der Chor, der in dem Drama über das berühmteste Liebespaar der Welt wechselnde Rollen übernimmt.

Die Duisburger Oper war Schauplatz für die Filmaufnahme der Inszenierung von Manuel Schmitt, zu empfangen als kostenloses Streaming über die Plattform "OperaVision". Eine von etwa 48 Vertonungen der Tragödie, schätzt der Regisseur. Aber eine besondere: „Das bis heute recht unbekannte Werk wurde 1943 in einer Extremsituation komponiert", erzählt er. "Die Opernhäuser waren zerbombt, man brauchte Stücke, die unter widrigen Bedingungen funktionierten. Blachers einstündige Kammeroper ist extrem verdichtet, nah an Shakespeare." Uraufgeführt wurde sie dennoch erst in den 50er-Jahren in Salzburg.

Die Handlung konzentriert sich ganz auf das Liebespaar. Andere Figuren wie Julias Mutter, Romeos Vater, Tybalt und Benvolio treten nur kurz in Erscheinung. "Dadurch entsteht eine Art Laborsituation", sagt Manuel Schmitt, "so pur und intensiv, wie es eben nur geht." Die Premiere von "Romeo und Julia" an der Rheinoper sollte ursprünglich im November in Duisburg sein.

Bei seinem Konzept musste der Regisseur strenge Coronaregeln beherzigen. "Ich dachte, wie soll das gehen, die großen Liebenden, und dann auf Abstand?" erzählt er. "Da erwartet man doch Nähe." Bald wich seine Skepsis einer Erkenntnis: "Die beiden finden ja auch im Stück nie zusammen. Entweder gibt es Familienzwist, oder es bricht eine Seuche aus. Das Paar befindet sich in permanenter Sehnsucht. Nicht einmal im Tod ist es vereint, jeder stirbt einsam."

Seine Neigung zur Opulenz habe er ausblenden müssen, sagt Manuel Schmitt. "Es tut dem Stück nicht gut, wenn ihm zu viel übergestülpt wird. Man spürt förmlich, wie es alle nicht notwendigen Mittel an den Rand drängt." Minimalistisch sind auch der achtköpfige Chor und die Orchestrierung mit neun Musikern. Der Conferencier entspricht dem Shakespear'schen Prolog, seine Chansons im Stil der 30er, 40er-Jahre teilen die Oper in drei Akte. In der Musik finden sich Anklänge an den Jazz, Blacher sei in vielen Genres unterwegs gewesen.

Dann kam der Tag, an dem Manuel Schmitt seine fertige Inszenierung, die erste für die Rheinoper, in die Hände eines anderen legen musste. Bildregisseur Friedrich Gatz münzte sie "streamingtauglich" um. "Mein Arbeitsbereich ist die Schnittstelle zwischen der Kunst und der Digitalisierung", erklärt er. "Dafür ist eine gewisse Abgrenzung zum eigentlichen Regisseur notwendig. Es liegt in meiner Verantwortung, was der Zuschauer sieht. Ich habe das Glück und das Geschenk, ihm in jedem Moment sagen zu können, wohin er seine Aufmerksamkeit lenken soll."

Sieben Kameras erfassten das Bühnengeschehen nach einem minutiös festgelegten Plan. Auf seinem Monitor hatte Friedrich Gatz immer alle Bilder im Blick ‒ um dann zu entscheiden, wie sie harmonisch miteinander kombiniert und verfeinert werden konnten. An das Regiekonzept habe er sich aber gehalten, versichert er. Was Manuel Schmitt bestätigt: "Wir stimmten uns bei den einzelnen Szenen ab und waren uns immer einig. Ein aufregender Prozess auch für mich. Jetzt führt Friedrich Gatz das Publikum durch meine Inszenierung."