Vorschau auf das Düsseldorf-Festival Der Segen der Mundpropaganda

Die weiteste Anreise zum Festival hat aus Australien die Gruppe Gravity & Other Myths mit „The Mirror“ (Theaterzelt, 19.-21.9.). Andere Teilnehmer kommen aus Kanada, England, Frankreich, der Schweiz – und der Ukraine, was den Veranstaltern besonders viel bedeutet. Die Sängerin, Pianistin und Komponistin Ganna Gryniva gastiert mit „Kupala“ im Skydeck im Sign (17./18.9.), D-Jane Joy Evgeniya ist Star des Safe Kollektivs (Ruby Luna Lobby, 20.9.). Bei der Berliner Ethno-Jazzband Leléka belebt Sängerin Viktoria Leléka traditionelle ukrainische Volkslieder mit neuen Rhythmen (Deutsche Bundesbank, 25.9.). Der traditionelle Hörabend von RP-Redakteur Wolfram Goertz in der Neanderkirche hat diesmal das schillernde Motto „Nah am Wasser gebaut“ (13./14.9.).