11. Festival „Klangräume“ in Düsseldorf Wenn Planeten zu klingen beginnen

Die 11. „Klangräume“ Düsseldorf finden in diesem Jahr in zwei Blöcken statt. Der erste Teil der Klangräume „WeltKlangRaum“ widmet sich, wie der Veranstalter schreibt, „der Verklanglichung der Planeten unseres Sonnensystems“. Es geht hierbei nicht um Gustav Holsts bombastische Suite „Die Planeten“, sondern um spezifische Klänge und Frequenzen, die von jedem Planeten oder Himmelskörper ins All ausgestrahlt werden. Die Nasa hat diese Frequenzen hörbar gemacht.