Vor der Premiere von „Anatevka“ Der Milchmann und die russische Armee

In diesem Treiben die Balance zu halten wie der Geiger auf dem Dach, ist nicht einfach weder im fiktiven Dorf noch in der Inszenierung vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse. Die Kriegsgeschehen in Nahost und in der Ukraine lassen sich kaum ausblenden, so unvorstellbar sie auch sein mochten, als Felix Seiler vor zweieinhalb Jahren die Anfrage bekam, das Stück am Rhein zu inszenieren. Es ist seine erste Regiearbeit für die Deutsche Oper am Rhein.