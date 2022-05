Von den Nazis beschlagnahmt​: Corinth-Gemälde kehrt nach Düsseldorf zurück​

Zwei Mitarbeiter bringen das Gemälde "Blumenstillleben mit Flieder und Anemonen" von Lovis Corinth vor einer Pressekonferenz in den Saal. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Ein Blumenstillleben des Malers Lovis Corinth ist nach Düsseldorf zurückgekehrt und nun Teil der Sammlung des Museums Kunstpalast. Es war durch die Nationalsozialisten im Zuge der Aktion „Entartete Kunst“ beschlagnahmt worden.

Das aus dem Jahr 1925 stammende Gemälde „Blumenstillleben mit Flieder und Anemonen“ des Malers Lovis Corinth gehörte bis zur Beschlagnahmung durch die Nationalsozialisten im Zuge der Aktion „Entartete Kunst“ 1937 zum Bestand der Städtischen Kunstsammlungen Düsseldorfs, wie das Museum Kunstpalast am Montag erklärte. Das Gemälde von Corinth (1858-1925) sei nach 85 Jahren wieder ins Museum zurückgekehrt. Es werde 2023 im Zuge der Neupräsentation der Sammlung öffentlich ausgestellt.

Die nordrhein-westfälische Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) begrüßte den Rückerwerb des Gemäldes. Damit werde nicht nur eine Lücke in der Sammlung des Museums geschlossen.

„Die Geschichte des Werkes und deren Vermittlung in der Präsentation sind gleichzeitig ein Beitrag zur Aufarbeitung der Aktion 'Entartete Kunst' der Nationalsozialisten“, sagte sie. Bei der Aktion „Entartete Kunst“ der Nationalsozialisten waren aus dem Düsseldorfer Kunstmuseum insgesamt 113 Gemälde, zehn Skulpturen und 929 Papierarbeiten beschlagnahmt worden.

Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) verwies auf die enge Verbindung zwischen der Geschichte des Bildes und des Kunstpalastes. Noch zu Corinths Lebzeiten war das Bild in Berlin sowie anschließend bei der Großen Kunstausstellung (Jubiläumsausstellung der Rheinlande) in Düsseldorf präsentiert worden. Hier erwarb es der damalige Direktor Karl Koetschau und präsentierte das Gemälde fortan in der Städtischen Kunstsammlung Düsseldorfs.