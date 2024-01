Lesung von Fatih Çevikkollu in Düsseldorf Gastarbeiter auf der Suche nach einer Heimat

Bei einer ausverkauften Veranstaltung in der VHS Düsseldorf las er aus seinem Buch „Kartonwand: Das Trauma der Arbeitsmigrant/innen am Beispiel meiner Familie“. Dabei gewährte er dem Publikum einen Einblick in sein Leben als Sohn eines türkischen Gastarbeiters. Authentisch, charismatisch und berührend – mit all den Problemen und Enttäuschungen. Das Publikum dankte mit voller Aufmerksamkeit.