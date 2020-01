Verkauf des Gebäudes möglich : Dem Kulturbahnhof Eller droht das Aus

Gerolf Schülke, Vorsitzender des Freundeskreises, vor dem Kulturbahnhof Eller. Dem Haus droht die Schließung. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Die Stadt zieht den Verkauf der Institution in Erwägung. Betreiber kleiner Einrichtungen haben es derzeit schwer.

Düsseldorfs Kulturlandschaft musste zuletzt herbe Einbußen hinnehmen. Kulturvereine verloren ihre Domizile, Provisorien mit Potenzial wurden veräußert – und die Stadt schaut zu, kritisieren Kulturschaffende. Sie sehen die künstlerische Vielfalt Düsseldorfs bedroht, was gerade zusätzlich an Brisanz gewinnt, denn der Kulturbahnhof Eller wird als Verkaufsobjekt gehandelt. Die Verwaltung war deswegen offenbar bereits vor zwei Jahren mit einem Investor im Gespräch, jedoch wurde nichts aus dem Geschäft. Jetzt kommt das Thema wieder auf den Tisch: Das Kulturdezernat bereitet derzeit eine Liste vor, die Kulturbauten nennt, deren Verkauf sich lohnen könnte. Darunter ist auch der Kulturbahnhof Eller. Kulturdezernent Hans-Georg Lohe bestätigt: „Wir wurden von der Verwaltungskonferenz beauftragt, eine solche Liste zu erstellen.“

Gerolf Schülke ist Vorsitzender des Fördervereins. Seit mehr als 30 Jahren verantworten er und seine Mitstreiter den Betrieb des Kulturbahnhofs, organisieren Ausstellungen und unterhalten Ateliers. Um Schlimmstes zu verhindern, hat sich Schülke an den Beschwerdeausschuss gewandt. In der Sitzung am 5. Februar wird er beantragen, den Kulturbahnhof Eller von der Liste zu streichen. „Nicht nur das Vergolden von Immobilien ist ein Gewinn für die Stadt, sondern auch die kulturelle Arbeit.“

Info Sanierungsbedarf bei Kulturinstitutionen Instandsetzung Für die Sanierung maroder Kulturbauten werden in den kommenden zehn Jahren 275 Millionen Euro benötigt. Objekte Darunter das Opernhaus (56 Millionen Euro), dessen Neubau zudem diskutiert wird, die Tonhalle (14 Millionen) und Schloss Jägerhof, Sitz des Goethe-Museums (zehn Millionen).

Für diese Überzeugung braucht es starke Nerven, denn die aktuelle Entwicklung weist in eine andere Richtung. Betreiber kleinerer Kulturräume müssen zunehmend kämpfen; so sind die Kulturvereine „damenundherren“ und „Brause“ von der Bildfläche verschwunden, weil der Mietvertrag gekündigt oder das Gebäude abgerissen wurde. Den Vereinen bleibt die digitale Präsenz und die Gastfreundschaft ihnen verbundener Häuser wie dem Forum Freies Theater, das hin und wieder seine Bühne zur Verfügung stellt.

Ende vergangenen Jahres wurde bekannt, dass der Theaterbau „Botschaft“ am Worringer Platz verkauft wurde. Der neue Eigentümer plant, die Immobilie abzureißen und Mikroapartments zu errichten. Im Gegensatz dazu hatte der Vorbesitzer eine vorübergehende kulturelle Nutzung ermöglicht und hätte diese auch gerne in Kooperation mit der Stadt institutionalisiert. Aber man wurde sich nicht einig.

Ungewiss ist auch die Zukunft des Hofgärtnerhauses. Das Theatermuseum ist dort bisher untergebracht, zieht jedoch demnächst ins Kap 1, das neue kulturelle Zentrum am Hauptbahnhof. Im Zuge dessen soll nach Auskunft des Kulturdezernenten im Hofgärtnerhaus „möglichst ein gastronomisches Konzept“ verwirklicht werden. „Es bleibt aber Eigentum der Stadt.“ Parallel dazu gibt es Überlegungen, die Komödie im Hofgärtnerhaus unterzubringen. Die Boulevard-Bühne weicht an der Steinstraße einem Hotel- und Bürokomplex.

Der hübsche Bahnhof Eller wurde 1872 auf freiem Feld zwischen Eller und Vennhausen gebaut. Er blieb bis Ende der 1970er Jahre in Betrieb und sollte abgerissen werden. Schließlich wurde er als denkmalwertes Gebäude eingestuft und so vor der Zerstörung bewahrt. Vereinzelt fanden seither Arbeiten zum Erhalt statt, mittlerweile ist der Sanierungsbedarf jedoch enorm: Das Dach in einem Nebengebäude ist marode, ein Anbau nicht mehr zu retten. Während die Kulturverwaltung die dazu notwendige Summe auf rund zwei Millionen Euro beziffert, hat Schülke ein Gutachten vorgelegt, das von 450.000 Euro ausgeht.

„Seitdem 2017 ein Verkauf erstmals in Erwägung gezogen wurde, schwebt das Thema wie ein Damoklesschwert über uns“, sagt Schülke. Der 81 Jahre alte Kunsterzieher, der früher am Gymnasium Am Poth unterrichtete, hat im vergangenen Herbst die Politiker über die unsichere Zukunft des Kulturbahnhofs Eller informiert. „Auf eine Antwort warte ich bis heute.“ Kulturdezernent Lohe betont derweil, es gebe derzeit keine Verkaufsverhandlungen bezüglich des Kulturbahnhofs. Sollte dies eines Tages der Fall sein, könne die kulturelle Nutzung und auch die Zuständigkeit des Fördervereins vertraglich festgeschrieben werden. Das ist nicht in Schülkes Sinn: „Der Verkauf oder die Verpachtung des Bahnhofs Eller an einen Investor würde die Zerstörung des Modells Kulturbahnhof bedeuten und den satzungsgemäßen Zweck des Vereins beseitigen. Bei Fortfall des Vereinszweckes müsste der Verein sich auflösen.“