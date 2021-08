Verdienstorden NRW für Bert Gerresheim : Hohe Ehre für den Modelleur

Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Der 85-jährige Düsseldorfer Künstler Bert Gerresheim ist von Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen mit dem Verdienstorden des Landes NRW ausgezeichnet worden. Er gilt als eine der höchsten Auszeichnungen des Landes.

Von Bertram Müller

Wenn einer den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen tatsächlich verdient hat, dann ist es Bert Gerresheim. Denn sein Lebenswerk wirkt innig wie bei kaum einem anderen Künstler mit diesem Bundesland verflochten. Vor allem im Rheinland hat er Spuren hinterlassen, in Düsseldorf vor allem mit seinem ehedem umstrittenen, heute als klassisch modern empfundenen Heinrich-Heine-Denkmal am Schwanenmarkt. Gerresheim ehrte den scharfzüngigen Dichter dadurch, dass er aus dessen im Geiste zerstückelter Totenmaske eine verzerrte bronzene Gesichtslandschaft schuf, die Heines gesellschaftliche und seelische Zerrissenheit verbildlichen soll. Hinzu kommen mehrere Requisiten aus des Dichters berühmten Texten.

Gerresheim arbeitet nicht als „Sculpteur“, also als einer, der in Stein etwas freischlägt, sondern als „Modelleur“, einer, der etwas wachsen lässt: in Ton, Gips oder Wachs. Dabei ist es sein Ziel, ein „plastisch interessantes Gebilde“ herzustellen, ein Gebilde, auf dem „das Auge spazieren gehen kann“, wie er es in einem früheren Gespräch mit der Rheinischen Post ausdrückte.

Info Schüler von Pankok, Mitstudent von Grass Biografie Bert Gerresheim studierte an der Düsseldorfer Kunstakademie bei Otto Pankok, zusammen mit Günther Uecker und Günter Grass, und legte später an der Uni Köln das Staatsexamen für das künstlerische Lehramt ab. Als Mitglied des weltlichen Franziskanerordens steht er mitten im Leben. Ausgezeichneter Galerist Ebenso wie Gerresheim wurde der Kölner Galerist Heinz Holtmann (geboren 1939) mit dem Verdienstorden des Landes NRW ausgezeichnet. Er zählt zu den bedeutendsten Galeristen Deutschlands für zeitgenössische Kunst. Unter anderem vertritt er als Händler die Düsseldorfer Zero-Kunst.

Wer ihn einmal in seinem Atelier an der Hüttenstraße besucht hat, inmitten von Modellen und halb vollendeten Plastiken, kann verstehen, dass dieser Ort sein irdisches Paradies ist. Dort verbringt er Tag um Tag, ohne auf die Uhr zu schauen. Seit je sorgen vor allem katholische Pfarreien und Privatleute dafür, dass ihm die Aufträge nicht ausgehen. So entstand der Brückenheilige Johannes von Nepomuk, überlebensgroß in Bronze gegossen, an der Oberkasseler Brücke ebenso wie in jüngerer Zeit Mutter Ey, die säkulare Schutzheilige der Düsseldorfer Künstlerszene in den 1920er Jahren und unmittelbar nach dem Krieg.

Das Christentum ist die Quelle, aus der Gerresheim den größten Teil seiner Bildideen schöpft, dazu die Kunst aus Mittelalter und Renaissance. Gerade bei den christlichen Szenen achtet er darauf, dass man sie auf Anhieb versteht. Christus, der heilige Martin und Jakobus sollen den Menschen unmittelbar vor Augen treten. Wer Gerresheim gegenüber so etwas als unzeitgemäß abtut, dem gibt er zu bedenken: Wer Trost bei Maria sucht, will nicht einem abstrakten Gemälde gegenübertreten, sondern die Gottesmutter leibhaftig vor sich sehen. In diesem Sinne hat er immer wieder Fäden vom Urchristentum und vom Mittelalter in die Neuzeit gezogen: von Christus zu Maximilian Kolbe, dem Märtyrer von Auschwitz, am Turm der Düsseldorfer St.-Rochus-Kirche bis zum Priester Jerzy Popieluszko, den Offiziere des polnischen Staatssicherheitsdienstes ermordeten, weil er sich für die Opposition um die Gewerkschaft Solidarnosc stark gemacht hatte.

Ebenso wie als Kirchenkünstler ist Bert Gerresheim als weltlicher Porträtist gefragt. Viele Auftraggeber wenden sich an ihn gezielt deshalb, weil sie dann sicher sein können, dass das plastische Abbild dem Vorbild ähnelt. Eines von Gerresheims jüngeren plastischen Porträts gilt Karl Arnold, dem ersten frei gewählten Ministerpräsidenten des Landes NRW und Mitgründer der Rheinischen Post: eine bronzene Büste am Johannes-Rau-Platz in Sichtweite des Düsseldorfer Rheinufers.