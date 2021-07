Interview mit Ursina Lardi : „Ich habe auch schon Ödipus und Lenin gespielt“

Düsseldorf Als „Salome" in der Düsseldorfer Inszenierung von Einar Schleef wurde die gebürtige Schweizerin Ursina Lardi schlagartig bekannt. 24 Jahre später kommt sie mit dem Marathon „Unendlicher Spaß" zurück. Ein Gespräch über Prägungen und Grenzgänge.

Zum hochrangigen Ensemble von „Unendlicher Spaß", einem Gastspiel im Rahmen des „Asphalt-Festivals", gehört auch Ursina Lardi. Mit ihr kehrt am Sonntag eine Schauspielerin nach Düsseldorf zurück, die am hiesigen Theater ihren künstlerischen Durchbruch erlebte. 24 Jahre ist es her, seitdem sie als „Salome" in der umstrittenen Inszenierung von Einar Schleef schlagartig bekannt wurde.