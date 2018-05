Düsseldorf: Und wo sollen junge Bands bitteschön proben?

Düsseldorf Eine Podiumsdiskussion im Zakk beschäftigte sich mit "Harten Fakten, weichen Faktoren". Es ging um Musik als Wirtschaftsfaktor in Düsseldorf.

Das Zakk, Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation, auf der Fichtenstraße ist seit mehr als 40 Jahren Anlaufstelle für Underground-Musik, Gegenkultur und ein Hort der politischen Linken. So verwundert es auch nicht, dass ein adrett mit Jackett gekleideter älterer Herr hier zum ersten Mal ist. "Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich hier noch nie war", erklärt er einem Umstehenden. Aber an diesem warmen Nachmittag geht es ja auch nicht um Punk, Abrüstung, Feminismus oder Multikulturalität, die Einladung erging auch nicht von Organisatoren des "Fuck AFD Festivals", sondern der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der örtlichen CDU zu einer Podiumsdiskussion mit dem Thema "Harte Fakten, weiche Faktoren - Musik als Wirtschaftsfaktor in Düsseldorf".