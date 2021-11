Unbekanntes Oratorium in der Tonhalle : Musik in voller Blüte

Düsseldorf Das Oratorium „Saul“ des deutschen Romantikers Ferdinand Hiller wurde in der Tonhalle wiederentdeckt. Der Düsseldorfer Musikverein bot eine starke Leistung.

In Vergessenheit ist schon so manche Komposition geraten, oft aus gutem Grund. Bei dem Oratorium „Saul“ des deutschen Romantikers Ferdinand Hiller liegt der Fall etwas anders. Hiller war Jude, und die Nationalsozialisten belegten Werke jüdischer Komponisten mit Aufführungsverboten. Warum das Oeuvre des einstigen Düsseldorfer Musikdirektors – in diesem Amt Vorgänger Robert Schumanns – auch nach dem Krieg in der Versenkung geblieben ist, weiß man nicht so genau. An mangelnder musikalischer Qualität kann es kaum gelegen haben, wie die Wiederentdeckungs-Aufführung durch den Düsseldorfer Musikverein und die Kölner Akademie unter der Leitung von Michael Alexander Willens in der Tonhalle nun gezeigt hat.