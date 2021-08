Orgelkonzert in der Neanderkirche : Rauschendes Tanzgelage

Orgelkonzert in der Neanderkirche

Düsseldorf Ulrike von Weiß gab ein Orgelkonzert in der Neanderkirche. Sie spielte ein abwechslungsreiches Programm mit Tanzsätzen aus mehreren Jahrhunderten.

Ulrike von Weiß, Kantorin der evangelischen Kirche Urdenbach, hatte für die siebte „Sommerliche Orgelvesper“ in der Neanderkirche ein Programm vor allem mit Tanzsätzen zusammengestellt. Sie ist auf diesem Gebiet so etwas wie eine Spezialistin, sie ist ja auch in Ensembles engagiert, die einerseits Alte Musik und andererseits Folkmusik spielen.