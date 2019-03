Düsseldorfer Symphoniker: Aufbruch und Abschied im Sternzeichen-Konzert

In der Düsseldorfer Tonhalle spielten die Symphoniker Chatschaturjan und Tschaikowsky. Zu Gast war der serbische Geiger Nemanja Radulovic.

Die lyrischen Stellen des Stückes erinnern etwas an die nordische Romantik Edvard Griegs. Sanfte Melodiebögen gestaltete Radulovic nun sehr fein, aber ohne die Mendelssohn-Schleifchen aus der Schule höherer Töchter. Zum Höhepunkt wurde der rasche Finalsatz, bei dem auch Feuerkopf Bloch ganz aus dem Häuschen geriet. Nach dem effektvollen Schluss loderte Beifall auf, für den sich sowohl Geiger als auch Dirigent musikalisch bedankten: Für die Zugabe stand ein Flügel am linken Künstler-Entree des Podiums bereit. Dort spielte das Duo das traumverlorene Kleinod „Après un rêve“ von Gabriel Fauré, in dem einmal mehr die lyrischen Qualitäten des Geigers zum Vorschein kamen.

Das Konzert von Chatschaturjan besitzt gewiss seinen Reiz. Doch schon mit den ersten Takten der „Sechsten“ Tschaikowskys wurde klar, was wirklich grandiose Musik ist. Die Seufzer dringen so direkt zur Seele wie eine Meereswelle an den Strand. Tschaikowsky komponierte selbsterklärend und machte keine Geheimnisse um seine Gefühlslage – insbesondere in dieser Symphonie. Die Düsseldorfer Symphoniker wirkten hier noch etwas engagierter, musizierten farbiger und expressiver. Bloch legte sich körperlich ins Zeug als ginge es um sein Leben. Heraus kam eine packende, auch technisch exquisite Aufführung. Besonders mitreißend gelang das effektvolle Scherzo, bei dem Bloch nicht gleich sein Pulver verschoss, um auf der Zielgeraden noch einmal Tempo zu machen – spontaner Beifall nach diesem vorletzten Satz.