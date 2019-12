Tonhalle : Der Flügel als Fitnessgerät

Pianist Kirill Gerstein musizierte beim Sternzeichen-Konzert in der Tonhalle mit den Düsseldorfer Symphonikern

Der in Russland geborene und in den USA musikalisch ausgebildete Pianist Kirill Gerstein überlässt kaum etwas dem Zufall. Falsche Töne gibt es nicht, technische Schwächen schon gar nicht. Nun fungierte Gerstein als Solist beim Konzert der Düsseldorfer Symphoniker in der Tonhalle und hatte zwei sportliche Stücke dabei: Sergej Rachmaninows Paganini-Variationen und George Gershwins „Rhapsody in Blue“ für Klavier und Orchester.