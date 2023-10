Sternzeichen-Konzert Nordische Glanzlichter in der Tonhalle

Gibt es „One Hit“-Wonder in der Klassik? Max Bruch, der gebürtige Kölner, hat viel gute Musik geschrieben, darunter drei Violinkonzerte. Von denen aber wurde und wird immer nur das erste in g-Moll gespielt, seit Stargeiger Joseph Joachim das Stück 1868 erstmals aufgeführt hat. Bruch selbst war genervt: „Alle vierzehn Tage kommt einer und will mir das erste Concert vorspielen…ich kann dieses Concert nicht mehr hören.“ Sein Werben für die anderen Konzerte blieb vergebens. Das erste Violinkonzert ist (s)ein Hit, und es ist ja auch eines der schönsten romantischen Violinkonzerte – vor allem, wenn es so souverän und erfrischend musiziert wird wie im Oktober-Sternzeichenkonzert.