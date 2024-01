Karnevalskonzert „Frech wie Blech“ Zwischen Superhelden und Altbier

Es wird ein Abend, an dem die Spaßverderber des Karnevals die Leviten geblasen bekommen: Das Blechbläserensemble „Frech wie Blech“ der Düsseldorfer Symphoniker lädt am Freitag, 9. Februar, ab 20 Uhr zu seinem traditionellen Karnevalskonzert in die Tonhalle ein. Das elfköpfige Ensemble verwandelt sich an diesem Abend in Superhelden mit individuellen Gaben und begibt sich als kostümierte „Brassengers“ (in Anlehnung an die Avengers) auf eine Reise zur Rettung des rheinischen Karnevals und Frohsinns, sagt Bassposaunist und Ensemble-Mitglied Arno Pfeuffer.