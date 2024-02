Düsseldorfer Musiker Zackig tanzen im Gedenken an Tommi Stumpff

Tommi Stumpff wurde als Thomas Peters in Düsseldorf geboren, und er war einst Teil der Band KFC, zu der auch Trini Trimpop gehörte, der später wiederum bei den Toten Hosen trommelte. Das erste Soloalbum von Tommi Stumpff trug den besten Titel, den man einem Debüt im Jahr 1982 geben konnte: „Zu Spät Ihr Scheißer. Hier ist: Tommi Stumpff“. Stumpff arbeitete mit dem Kraftwerk-Produzenten Conny Plank zusammen, seine Musik wurde immer härter, immer elektronischer. Und bald wurde er zum Helden in einem Genre, das Electronic Body Music heißt und vielleicht am prominentesten von den Gruppen Front 242 und Nitzer Ebb repräsentiert wird. Angedüsterte Musik in der Tradition von DAF und Die Krupps. Musik, zu der man sich zackig bewegt und das Kinn hebt. Musik, die als akustisches Gegengift zu latentem Weltekel und Unverständnis über das Fehlverhalten der anderen taugt.