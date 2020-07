Anna Hüsch-Kraus über ihren Vater : „Ich wünschte, er säße in der ersten Reihe“

Anna Hüsch-Kraus ist pensionierte Psychologin und erzählt vom Leben mit ihrem bekannten Vater. Foto: Goldlücke

Düsseldorf Anna Hüsch-Kraus, die einzige Tochter des berühmten niederrheinischen Kabarettisten Hanns Dieter Hüsch, hat nie die Öffentlichkeit gesucht. Mit ihrem Programm „Mein Vater, der Poet“ geht sie jetzt erstmals auf die Bühne.

Der verschmitzte Blick, die hellen Augen – ja, da ist sie, die Ähnlichkeit mit dem berühmten Vater. Danach sucht man unwillkürlich, wenn einem Anna Hüsch-Kraus gegenübersitzt. Nie hat die einzige Tochter des Niederrhein-Schalks Hanns Dieter Hüsch die Öffentlichkeit gesucht. Bis jetzt. Am 9. August begibt sich die pensionierte Psychologin auf die Bühne im Theater an der Luegallee, am Klavier begleitet von dem Kabarettisten Nicolas Evertsbusch. „Mein Vater, der Poet“ hat sie ihr Programm betitelt und es mit ihren ganz persönlichen Lieblingstexten bestückt.

Ursprünglich war die Premiere für vergangenen Juni im Kölner „Senftöpfchen“ geplant, Corona machte sie zunichte. Nun wird Anna Hüsch ihre Feuertaufe in Düsseldorf bestehen. Die wenigen Plätze in dem Zimmertheater waren im Nu ausgebucht, weitere Termine sollen angesetzt werden.

Info Der Kabarettist starb im Jahr 2005 Anlass Anna Hüsch-Kraus hat das Bühnenprogramm mit dem Titel „Mein Vater, der Poet – Die Tochter erinnert sich“ anlässlich des 95. Geburtstag von Hanns Dieter Hüsch am 6. Mai zusammengestellt. Der literarische Kabarettist starb im Jahr 2005. Vorstellung Bei ihren Texten wird die frühere Psychologin begleitet von Nicolas Evertsbusch. Die Premiere im Theater an der Luegallee ist ausverkauft, weitere Termine sind in Vorbereitung. Die Berliner Edition dià hat 2015 das Gesamtwerk von Hanns Dieter Hüsch veröffentlicht. www.theaterluegallee.de

www.hannsdieterhuesch.de

Wie hat sie ihre Auswahl getroffen? „Es gibt Stücke, die sich durch meine Kindheit, Jugend und Studentenzeit erstrecken und mir heute noch lieb und wichtig sind“, antwortet sie. Unvergessen die Premieren, die Hanns Dieter Hüsch im „Unterhaus“ in Mainz gegeben hat, wo die Familie lange Jahre wohnte. All die Reisen zu Auftritten, die Tochter Anna mit dem Vater machte, sein Lampenfieber, das ihn erzittern ließ. Und wehe, das Publikum verstand nicht, was er meinte. Das spürte er, und sie litt mit.

Viele Texte sah sie entstehen. „Er hat überall geschrieben, im Zug, auf den Knien im Auto. Mit Vorliebe auch im Hotelzimmer, wo er sich, abgeschottet vom Alltag, in seinem eigenen Kosmos fühlte“, erzählt Anna Hüsch. Gern denkt sie zurück an die Weggefährten, die sie kennenlernen durfte. Kabarettisten wie Dieter Hildebrandt, Lore Lorentz, Gerhard Polt. Mathias Richling, der ihr zum Freund wurde. Konstantin Wecker, in den sie als Teenager unsterblich verliebt war.

Woher kommt gerade jetzt das Bedürfnis, den Vater auf diese Weise zu ehren? „Es war ja schon länger da, nur die Zeit dafür nicht. Meine volle Stelle als Psychologin in der Diakonie Michaelshoven hätte es mir gar nicht erlaubt.“ Erst im Ruhestand bekam der alte Traum Konturen, beflügelt von einem glücklichen Umstand. Anna Hüsch hatte viele seiner Texte im Kopf, doch in ihrer Bibliothek waren sie nur in Bruchstücken vorhanden. 2015 gab Christiane Rasch, Hanns Dieter Hüschs zweite Frau, in der Berliner Edition Dià das gesammelte Werk des literarischen Kabarettisten heraus. „Da hielt ich erstmals sämtliche Dokumente in den Händen“, berichtet die Tochter, „ein bewegender Moment.“

Und ein Ansporn. Auf einmal war sie wieder in ihre Kindheit eingehüllt. „Sie spielte sich in zweierlei Welten ab“, sagt sie. „Bis zu meinem sechsten Lebensjahr war sie unbeschwert. Oft hatte ich Sehnsucht nach meinem häufig abwesenden Vater. Kehrte er zurück, brachte er mir eine Puppe mit. Ich saß auf seinem Schoß, wir hörten den amerikanischen Sender AFN, und meine Mutter tanzte dazu.“ Dann bekam die Ehe einen Knacks, von dem sich das Mädchen lange nicht erholte. Es folgte das schwere Nierenleiden ihrer Mutter, Psychologin an der Mainzer Universität, „das machte sie zur seelisch gezeichneten Frau.“

Später verließ Hanns Dieter Hüsch die Familie und lebte in der Schweiz sechs Jahre mit einer anderen Frau zusammen. Am Ende aber fanden die Eltern wieder zusammen und waren unter den gegebenen Umständen sehr innig und glücklich miteinander. „Wir drei waren unzertrennlich“, sagt Anna Hüsch. Nach dem Tod der Mutter 1985 fassten sich Vater und Tochter an den Händen: „Jetzt sind wir ganz allein auf der Welt.“

Hanns Dieter Hüsch fand die Kraft, wieder auf die Bühne zu gehen. Und sehr rasch eine neue Liebe, acht Jahre jünger als seine Tochter: „Er fühlte sich beschenkt durch diese schöne, junge Frau, ich habe es ihm von Herzen gegönnt. Als er an Krebs erkrankte, hat sie ihn aufopfernd gepflegt.“

Was, glaubt Anna Hüsch, zeichnete ihn als Kabarettisten aus? Die Antwort kommt schnell: „Riesengroße Menschenliebe, irrsinnige Geduld, große Milde, zentnerweise Fantasie.“ Seine Verbundenheit mit dem Niederrhein kann sie gut nachvollziehen, obwohl sie dort nicht aufgewachsen und nur selten zu Besuch ist. Redewendungen wie „Ich lech mich was hin“, Sprüche wie „Sach mal nichts, wer weiß, wofür‘s gut ist“ sind fest in ihrem Sprachschatz verankert. Und als sie vor 30 Jahren in die Kölner Region zog, spürte sie sofort ein Heimatgefühl.