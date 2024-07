Die Kultur in Düsseldorf meldet sich nach Corona wieder zurück Ein Türöffner für die Kultur

Sie ist stolz auf das neue Programm, es sei bunt, anregend und übersichtlich. Einbezogen ist die Art:card, die freien Eintritt in Museen und Ausstellungen ermöglicht. „Auch unsere neu gestaltete Website macht Appetit auf Theater, Tanz und Gesang“, fügt die Vorsitzende hinzu. „Mit beidem geben wir den Mitgliedern einen Schlüssel für ihre langfristige Planung in die Hand, einen Türöffner zur Kultur.“ In den verschiedenen Sparten werden vielerlei Kombinationen angeboten. Kabarett, Theater oder Musik lassen sich jeweils auch gesondert bündeln. Das gilt nicht nur für Düsseldorf. Die Theatergemeinde bindet Veranstaltungen im Rheinischen Landestheater Neuss ein, Alte Musik in Kloster Knechtsteden, Ausflüge und Besichtigungen.