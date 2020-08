Veranstaltungen der kommenden Monate : Die Theatergemeinde führt durch das Kulturjahr

Düsseldorf Die 75-seitige Broschüre „Karten und Kultur“ enthält die wichtigsten Termine bis ins erste Halbjahr 2021 – unter Corona-Vorbehalt, sagen die Macher. Das Heft führt neben den großen Stätten auch kleine Privattheater auf.

Die Besucherorganisation Theatergemeinde hat in einer Broschüre wichtige Kulturtermine zusammengefasst, auf die sich die Düsseldorfer bis in die erste Jahreshälfte 2021 freuen können – wenn Corona keinen Strich durch die Rechnung macht. „Ich bin zuversichtlich, dass sich der Hunger auf Kultur stillen lässt“, sagt Ulrich Erker-Sonnabend, der das Heft mit Heike Spies vorstellte. „Wir möchten damit auch zeigen, was Kultur in diesen Zeiten leisten kann“, sagt Spies, die zuversichtlich auf ein Wiedersehen zwischen Publikum und Künstlern blickt.

Die Broschüre enthält nicht nur Konzerte, Tanz-, Schauspiel- und Kabarettangebote, sondern auch viele Lesungen, Veranstaltungen aus dem Bereich der bildenden Kunst sowie Stadtführungen. Das Programm führt die Auftritte der Comedian Harmonists (ab September in der Deutschen Oper am Rhein), Klassik-Konzerte wie das des Quatuor Ébène (22. November), die Doppel-Lesung von Annette Frier und Christoph Maria Herbst (29. November) im Schumann-Saal ebenso wie die Bühnenstücke in den kleineren Privattheatern, beispielsweise „Opa wird verkauft“ (4. bis 8. Oktober, Komödie an der Steinstraße), Kulturabende im Kom(m)ödchen und Sehenswertes im Marionettentheater. Auch die Aufführungen im Tanzhaus („Venus unseen“, „Monster“) und Schauspielhaus („Hyper Real“, „Mutter Courage und ihre Kinder“), der Tonhalle und des Balletts am Rhein finden Platz.