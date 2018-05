Düsseldorf: Theater in der Baustelle

Düsseldorf Das FFT zieht schon mal ins KAP 1, und Thomas Geisel will das gesamte Viertel belebt wissen.

Vom 7. bis 9. Juni gibt es in der ehemaligen Schalterhalle im Erdgeschoss Vorträge, Konzerte und Diskussionen zur Stadtentwicklung, unter anderem mit der Chicagoer Architektin Clare Lyster (8. Juni, 20 Uhr). "Stadt als Fabrik" heißt das Programm, das zur rechten Zeit am rechten Ort stattfindet, erfährt die Bahnhofsgegend zurzeit doch kulturelle Belebung. Ebendort wird am Wochenende nämlich auch das Groß-Kunstprojekt "Von fremden Ländern in eigenen Städten" eröffnet. Und wenn das KAP 1 regulär öffnet, soll dort ein "kultureller Hotspot" entstehen, so wünschen es sich FFT-Leiterin Kathrin Tiedemann und Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD). Tiedemann sieht dem Umzug mit Freude entgegen, ist ihr Haus zurzeit doch auf zwei Spielorte aufgeteilt, an Kasernen- und Jahnstraße. Von der neuen Bühne mit mehr Plätzen verspricht sich die Theaterchefin mehr Möglichkeiten - räumlich und technisch - für gastspielende Künstler sowie kürzere Wege für ihre Mitarbeiter. Das Gebäude an der Kasernenstraße will die Stadt verkaufen. Offen bleibt, was aus der Kellerbühne an der Jahnstraße wird. Der Pachtvertrag läuft bis 2073. Diskutiert wird, ob die Räume nach dem Auszug des FFT weiter kulturell genutzt werden können. Der Bedarf werde geprüft, sagt Geisel, der gestern im FFT vorbeischaute. "Ohne Not" werde man den Pachtvertrag jedenfalls nicht kündigen. Über dem Theater wird zurzeit ein neues Hotel gebaut - auch dort spielt das FFT also seit geraumer Zeit in einer Baustelle.