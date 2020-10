Theater im Heine-Institut :

Düsseldorf Erstmals für die Bühne adaptiert hat Sabine Brenner-Wilczek Heinrich Heines „Ideen – das Buch Le Grand“. Mit ihrem Ein-Personen-Stück legt die Leiterin des Heine-Instituts gleichzeitig ihr Theater-Regiedebüt vor.

„Madame! Ich habe sie belogen. Ich bin nicht der Graf vom Ganges.“ Mit diesem Satz beginnt das Stück „Ihr habt den Rhein, wascht Euch“. Er stammt aus der Feder Heinrich Heine s, der in seinem Büchlein „Le Grand“ Erinnerungen an seine Kindheit aufzeichnete. Es diente Sabine Brenner-Wilczek als Grundlage für ihr Regiedebüt und wird damit gleichzeitig erstmals für die Bühne adaptiert.

Ein wenig aufgeregt ist die Leiterin des Heinrich-Heine-Instituts: In der Bibliothek des Hauses ist eine öffentliche Generalprobe angesetzt und das Publikum ist begeistert von der Zeitreise, die Thomas Karl Hagen in der Rolle des berühmtesten Sohnes der Stadt auf die kleine Bühne bringt. Musikalisch begleitet wird der Schauspieler dabei von Frederike Möller, die mal am Flügel, mal an zwei Toy-Pianos in die Tasten greift.