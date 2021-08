Das Theater an der Kö gastiert mit einem Stück von René Heinersdorff am Gründgens-Platz. Die Umgebung wurde ins Spiel einbezogen. Samstag und Sonntag gibt es weitere Aufführungen.

Jochen Busse, einen Schlüssel in der Hand, sucht die Tür zu seiner Garderobe unter der Tribüne auf dem Gustaf-Gründgens-Platz, findet schließlich das passende hölzerne Kabäuschen. Währenddessen, der Regen hat rechtzeitig aufgehört, trudeln die Premieren-Zuschauer von „Da simmer wieder" ein. René Heinersdorff nutzt an vier Abenden mit seinem „Theater an der Kö" die Fläche vor dem Schauspielhaus. Als Appetithappen für die neue Saison schrieb und inszenierte er eine anfangs noch recht improvisiert wirkende Revue.

Schrille Schreie, als plötzlich in Gestalt von Manes Meckenstock ein Eingeborener auftaucht und sich auf Rheinisch wundert: „Wat sind dat denn für Bedrissene?" Er beruhigt die Gestrandeten mit einem Exkurs durch die Düsseldorfer Stadtgeschichte. Drei schwärmen zu Erkundungsgängen aus, nach Oberkassel, in die Altstadt, auf die Kö. Busse hebt derweil zu einem heiteren Solo über das Älterwerden an: „Erstes untrügliches Zeichen ist die Gummimatte mit Saugnäpfen in der Dusche." Vergnüglich geraten auch Heinersdorffs Notizen über den Alltag eines Theaterdirektors.