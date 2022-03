Premiere im Theater an der Kö : Fit wie ein Turnschuh

Düsseldorf Das neue und sehenswerte Boulevardstück im Theater an Kö heißt „Weisse Turnschuhe“ und ist geballte Komik. Dabei erfährt man nebenbei auch, was ein „auto-eruptiver Simulationseffekt“ ist.

Der Titel dieses neuen Boulevardstücks im Theater an der Kö führt das Publikum in die Irre. „Weisse Turnschuhe“, das ist doch super trendy. Alle tragen das inzwischen zum Kult gewordene Schuhwerk, vom alerten Jungmanager bis hin zur stylischen Homeworkerin. Irgendwie erwartet man daher einen frechen Abend über deren Eskapaden oder Missgeschicke. Nur dass man die Dinger schon länger neudeutsch „Sneakers“ nennt. Und da gibt der Autor und Theaterleiter René Heinersdorff mit dem modisch veralteten Begriff einen Hinweis auf das, um was es wirklich geht: fit zu sein wie ein Turnschuh.

Genau das ist er, der 75 Jahre alte Günther, topfit und kerngesund. Seine Wohnung hat der Ausstatter Jan Hax Halama für ihn eingerichtet wie eine Mischung aus Health Shop und Body Building Studio. Von der Decke hängt ein Boxsack, gleich neben einer Kraftmaschine. Auf der anderen Seite steht ein Kühlschrank mit großer Auswahl an Powerdrinks und Smoothies. Tee gibt es auch in allen Variationen, nebst Unmengen an frischen Zitronen. Und von einem Regal an der Seite leuchten tatsächlich drei Paar strahlend-weiße Sneaker.