Musik : Die beste Beatles-Coverband der Welt

Band The Analogues wurden 2014 in den Niederlanden gegründet und gingen dort 2015 auf ihre erste Tour.

Konzert The Analogues spielen ihr Programm „Let It Be: Abbey Road 2020. The Final Studio Album From Start To Finish & Much More“ am 10. Oktober 2020 in der Mitsubishi Electric Halle Düsseldorf. Karten unter:

www.westticket.de

Album Im Juni haben sie ein Live-Album aufgenommen: Darauf spielen sie das „Abbey Road“Album der Beatles am originalen Schauplatz – dem Studio an der Abbey Road in London.