Die „Tatort“-Kommisarin aus Düsseldorf : Anna Schudt ermittelt in der „heilen Welt“

Anna Schudt und Jörg Hartmann bei den Dreharbeiten zum „Tatort: Heile Welt“. Foto: dpa/Martin Menke

Die Düsseldorfer Schauspielerin mischt seit 2012 beim Dortmunder „Tatort“-Team mit. In ihrem 17. Fall geht es am Sonntag um Rassismus, Polizeigewalt und Gefahren im Netz

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Regina Goldlücke

Den Schnee in Düsseldorf hat sie verpasst. Anna Schudt meldet sich telefonisch aus Malta, wo sie gerade zwei Wochen verbrachte. „Ich war froh, dem deutschen Winter zu entfliehen, der ja sonst eher düster und schmuddelig ist“, sagt sie. Wie schön es dann am Rhein glitzern würde, konnte keiner ahnen. Warum Malta? Die milde Sonne am Mittelmeer lieferte die passende Kulisse für die Dreharbeiten zur dritten Staffel der TV-Serie „Das Boot“, produziert vom Bezahlsender Sky. Welche Rolle hat Anna Schudt in dem von Männern dominierten Kriegsdrama? „Die allerbeste natürlich“, sagt sie und lacht. „Tatsächlich kommen nur wenige weibliche Figuren vor, aber die nehmen dafür einen besonderen Stellenwert ein.“ Sie spielt die Ehefrau des deutschen Botschafters in Lissabon. „Eine Society Lady, modern und ein bisschen anarchisch“, beschreibt sie. „Mit dem Talent, sich von jedem Kuchen das größte Stück abzuschneiden, ohne dabei unsympathisch zu wirken. Es wäre gar nicht so schlecht, ein wenig wie sie zu sein.“

In Malta werden viele Filme produziert, in denen das Meer von Bedeutung ist. Eine ganze Industrie ist dort entstanden, mit riesigen Tanks für Schiffe, maritimes Equipment und Anschluss an die offene See. In Lissabon sind die Arbeitsbedingungen wegen Corona derzeit nicht günstig. Deshalb wurde auch der in der Botschaft angesiedelte Strang mit Anna Schudt auf der Insel gedreht. Einfach sei das nicht gewesen, erzählt sie. „Man kam schwer rein. Ein hochkomplizierter Akt, Leute aus der ganzen Welt herzuholen, dazu brauchte es viel logistisches Potenzial. Doch wenn man erstmal da war, konnte man sich sicher fühlen.“

Info Bis zum Juli werden zwei neue „Tatorte“ gedreht Tatorte Bis Juli stehen für Anna Schudt zwei neue „Tatorte“ an. Im Herbst übernimmt sie die Hauptrolle in der Romanverfilmung „Laufen“. Auszeichnungen International Emmy Award 2018 für „Ein Schnupfen hätte auch gereicht“ (als Gaby Köster), Bayerischer Fernsehpreis 2019 für „Aufbruch in die Freiheit“. Privat Ihren Ehemann und Kollegen Moritz Führmann lernte die gebürtige Konstanzerin 2010 bei „Anna Karenina“ im Schauspielhaus kennen. Zusammen treten sie auch bei Lesungen auf. Das Paar lebt in Oberkassel und hat zwei gemeinsame Söhne.

Seit ein paar Tagen ist sie wieder daheim und in Quarantäne. Macht Homeschooling mit ihren Söhnen, neun und acht Jahre alt. Eine geduldige Lehrerin, aber froh, „dass meine Kinder noch so klein sind und ich sie bei ihren Aufgaben mühelos unterstützen kann. Insgesamt ist es aber eine Zumutung, für alle. Besonders für Eltern, die nicht wie wir Zeit und die erforderliche Kapazität haben.“

Bei der Betreuung wechselt sie sich mit ihrem Mann Moritz Führmann ab. Wie Anna Schudt ist der Schauspieler sehr gefragt und dreht viel fürs Fernsehen. Zuletzt hatte er eine Hauptrolle in „Mirella Schulze rettet die Welt“, eine „Dramedyserie“ für TVNOW. „Wir achten darauf, dass sich unser beider Abwesenheit von Zuhause möglichst wenig überschneidet“, sagt sie.

Am Sonntag jedenfalls sind sie vereint, wenn eine neue „Tatort“-Folge mit Anna Schudt als Dortmunder Kommissarin Martina Bönisch gezeigt wird. In „Heile Welt“ geht es um Rassismus, Polizeigewalt und die Gefahr von Manipulationen im Internet, „ein sehr spannendes Thema.“ Sie sei zwar fasziniert von den Möglichkeiten und Perspektiven im Netz, aber nur selten virtuell unterwegs. „Ich will lieber mit den Leuten sprechen und sie sehen“, sagt sie. Ohnehin dominiert der Computer im Hause Führmann-Schudt das Familienleben nicht. Umso mehr wird gemeinsam gespielt.

„Heile Welt“ ist auch eine Art Premiere. Nach dem Ausscheiden von Aylin Tezel tritt mit Stefanie Reinsperger die neue Ermittlerin Rosa Herzog an. „Sie ist jung, hat einen schweren Unfall überstanden und schaut bei der Arbeit ganz genau hin“, sagt Anna Schudt. „Wir anderen sind ihr wohl gesonnen.“

Düsseldorfs Theatergänger kennen Stefanie Reinsperger. Die Österreicherin blieb vor allem als kraftvolle „Medea“ am Schauspielhaus im Gedächtnis, wechselte von dort 2014 ans Wiener Burgtheater. Von April bis Juli dreht das Dortmunder Team zwei weitere „Tatorte“, bei 17 Folgen war Anna Schudt seit 2012 dabei. „Ich könnte stundenlang davon erzählen“, kommentiert sie, „sagen wir einfach, es ist eine aufregende Rolle.“