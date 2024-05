Tassilo Lantermann Der Künstler, der eine Kamera schluckte

Das Projektbüro des geplanten Deutschen Fotoinstituts liegt am Eiskellerberg gegenüber der Kunstakademie. In kurzen Intervallen präsentiert es junge Fotokünstler, die die traditionellen Wege der Kamerakunst verlassen. Am Wochenende gastierte der 28-jährige Bildhauerstudent Tassilo Lantermann aus der Grünfeldklasse. Er zeigte in schicken Metallrahmen Aufzeichnungen seines Verdauungstraktes. Dazu hatte er eine Kamera in der Größe einer Pille geschluckt. Eine ungewöhnliche Art, sich der Fotokunst zu widmen.